Elektriciteitsleverancier Ecopower voert opnieuw klantenstop in

“Zodra er een nieuw groot productieproject klaar is, kunnen we weer open gaan. Dat wordt wellicht Lille, ten vroegste tegen het einde van dit jaar”, belooft Ecopower.

De energiecoöperatie is erg in trek sinds de energieprijzen de pan uitswingen. In januari 2022 werd door de enorme toename aan nieuwe contractaanvragen voor het eerst een klantenstop ingevoerd. Na meer dan een jaar werden dan weer nieuwe klanten toegelaten, nadat Ecopower twee nieuwe windmolens in Schelle klaar had. Nu is er dus opnieuw een klantenstop.