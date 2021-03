Elektriciteit morgen zo goed als gratis

Het gebeurt wel vaker dat elektriciteit op de groothandelsmarkt niets kost, of dat zelfs negatieve prijzen gelden. Dat was onder meer deze week het geval, toen door onverwacht extra veel zon de onevenwichtsprijzen - de prijzen om ons stroomnet in evenwicht te houden - enkele uren negatief waren.

Maar vandaag moet op de groothandelsmarkt amper iets betaald worden (gemiddeld 0,25 euro/MWh) voor levering van elektriciteit de volgende dag. Dat bevestigt Matthias Detremmerie, stroomhandelaar voor Elindus, een energieleverancier voor bedrijven. 's Nachts en over de middag zakt de prijs zelf onder nul.

Het is bijna een jaar geleden - april 2020 - dat op de kortetermijnmarkt (day-ahead markt) de prijzen gemiddeld zo laag zakten. Maar dat was in volle coronacrisis, toen veel bedrijven de productie moesten afschakelen en er veel minder vraag naar stroom was.

Dat de stroomprijs zo zakt is een gevolg van een verwachte recordproductie aan wind morgen (4 GW) in combinatie met over de middag vrij veel zon én geen al te koude temperaturen. “Typisch voor het voorjaar, maar toch vrij uitzonderlijk midden in de week”, zegt Detremmerie.