Electrabel: “Beslissing over kernuitstap moet voor het eind van dit jaar vallen, niet eind 2021”

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wijst er vandaag op dat een evaluatie van de haalbaarheid van de kernuitstap gepland is in november 2021. Dan wordt een rapport verwacht over de garantie van de elektriciteitsvoorziening van het land en de prijs daarvan. Volgens Engie Electrabel, uitbater van de Belgische kerncentrales, is dat te laat. “De beslissing over de kernuitstap moet nog dit jaar vallen", klinkt het.

Engie-Electrabel deelde zijn personeel gisteren mee dat de groep zijn investeringen in een uitbreiding van de nucleaire capaciteit stopzet. De groep neemt nota van het regeerakkoord, dat het tijdschema voor de uitfasering van kernenergie in 2025 bevestigt, en van de verschillende verklaringen in die richting.

“In overeenstemming met de wet”

"Als verantwoordelijke uitbater werkt Electrabel in strikte overeenstemming met de wet", zegt het bedrijf nu in een persbericht. “De teams van Electrabel bereiden dus de sluiting en ontmanteling van Doel 3 en Tihange 2 voor, die respectievelijk in 2022 en 2023 als eerste eenheden zullen worden stilgelegd.” Een beslissing om alsnog Doel 4 en Tihange 3 langer open te houden, dus ook in de periode na de voorziene kernuitstap, moet volgens het bedrijf al tegen het jaareinde vallen. Eind 2021 is volgens Electrabel dus te laat.

“Wat Tihange 3 en Doel 4 betreft, is een eventuele verlenging alleen mogelijk indien rekening wordt gehouden met de technische, juridische en financiële beperkingen, die een principiële beslissing vereisen uiterlijk eind 2020, zoals reeds aan de overheden is uitgelegd”, klinkt dat in Electrabels reactie.

“Bijgevolg heeft Electrabel als verantwoordelijke uitbater de plicht om te werken aan de twee mogelijkheden van sluiting en verlenging. Het is in die zin dat de Chief Nuclear Officer de teams van Doel en Tihange intern heeft toegesproken. De veilige sluiting en het beheer van de ontmanteling is de verantwoordelijkheid van de exploitant en de uitvoer van de nodige studies moet aangevat worden.”

Het bedrijf zegt voorts nog dat het ter beschikking staat om, “binnen de grenzen van zijn verantwoordelijkheden”, bij te dragen aan de bevoorradingszekerheid en de lokale productie van koolstofvrije elektriciteit. Daarbij bevestigt Electrabel ook dat het aan projecten voor gascentrales sleutelt in het kader van de toekomstige subsidieregeling (‘CRM’). Die toekomstige centrales moeten bijkomende capaciteit voorzien wanneer er geen kerncentrales meer zijn. De Europese Commissie bekijkt momenteel dat capaciteitsremuneratiemechanisme.

