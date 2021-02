El Kaouakibi doorbreekt stilte over Let’s Go Urban: “Ik sta recht in mijn schoenen”

Vlaams parlementslid en onderneemster Sihame El Kaouakibi (Open Vld) heeft zich maandag op een persconferentie verdedigd tegen de aanhoudende beschuldigingen omtrent haar vzw Let’s Go Urban. El Kaouakibi schermt met een rapport van de hand van advocaat en voormalig minister Johan Vande Lanotte waarin die laatste stelt dat er geen sprake is geweest van persoonlijke verrijking of het verkeerd aanwenden van subsidies. Vande Lanotte uitte ook forse kritiek op de audit van Let’s Go Urban die de hele zaak aan het rollen bracht.

“Het is niet van mijn gewoonte dat ik de voorbije weken niet op jullie telefoontjes heb geantwoord, het is ook tegen mijn natuur”, zo ving El Kaouakibi maandagmiddag de persconferentie aan. “En dat terwijl ik het van de Boerentoren wilde schreeuwen: er is op geen enkel moment persoonlijke verrijking geweest met de middelen van de vzw Let’s Go Urban. Er is ook geen sprake van misbruik van overheidsmiddelen.”



Dat er radiostilte was, was om “alles op een rijtje te zetten”, maar ook “om terug recht te krabbelen” na de storm waarin ze is beland.

Onder vuur

El Kaouakibi, die voor Open Vld in het Vlaams parlement zetelt maar nu tijdelijk op non-actief staat, is onder vuur komen te liggen voor vermeende “financiële malversaties” en fraude bij de vzw Let’s Go Urban, het door haar opgerichte succesvolle jongerenproject in Antwerpen. Enkele ex-bestuurders stapten met die vrees naar buiten. Er zou onder meer sprake zijn van oneigenlijk gebruik van subsidies. El Kaouakibi zelf benadrukte eerder dat ze “nooit ofte nimmer subsidiemiddelen op onrechtmatige wijze heeft aangewend”. Ze diende ook zelf een strafklacht in “wegens valsheid in geschrifte en informaticafraude”.

Volledig scherm El Kaouakibi met Johan Vande Lanotte. © Photo News

‘Groeipijnen’

“Ik heb de vzw Let’s Go Urban opgericht vanuit een idealisme en het heeft jongeren uit alle lagen van de maatschappij samengebracht”, aldus de onderneemster tijdens het persmoment. “Het is een grote organisatie geworden. En zo’n grote organisatie krijgt met groeipijnen te maken. Ik heb die groeipijnen absoluut onderschat.” El Kaouakibi geeft ook aan te veel hooi op haar vork te hebben genomen. Ze is bovendien de laatste weken zelf op onaangename verrassingen gebotst, klonk het.

Opvallend: El Kaouakibi werd geflankeerd door onder meer oud-politicus en expert grondwettelijk recht Johan Vande Lanotte. Hij is niet haar advocaat, maar maakte als advocaat wel een analyse over de financiële stromen en constructies.

Quote Ik ben een bokser en ik ben even knock-out geslagen. Maar het is geen schande om te vallen, en het is perfect mogelijk om terug recht te krabbelen. Sihame El Kaouakibi

Tijdens het persmoment lichtte hij uitgebreid die analyse toe. “We hebben geen enkel element gevonden om te zeggen dat er sprake is geweest van persoonlijke verrijking”, beklemtoonde Vande Lanotte. Verder noemde hij bepaalde financiële bewegingen “ingewikkeld” maar wel “conform”. “De wet op overheidsopdrachten is gerespecteerd, dat kan ik met de hand op het hart zeggen”, klonk het ook. “Zijn subsidies afgewend? Nee.” Daarnaast hadden bepaalde zaken wel “beter gecommuniceerd” moeten worden. Er zijn ook “fouten” en “slordigheden” gebeurd in de boekhouding.

“Het beheer is niet meegegroeid met de organisatie” maar dat is nog geen fraude, vatte hij samen.

‘Ik sta recht in mijn schoenen’

El Kaouakibi nam na die uiteenzetting opnieuw zelf het woord. Ze gaf aan gerust in eigen boezem te willen kijken. “Had ik dingen anders kunnen doen? Ja. Ik ben ouder en heel wat lessen rijker. Maar ik heb op geen enkel moment onrechtmatig gebruik gemaakt van belastingsgeld en ik heb op geen enkel moment mezelf persoonlijk verrijkt. Ik kan mezelf recht in de spiegel kijken.”

“Je kan me veel afnemen, maar mijn integriteit kan je mij niet afnemen”, aldus de onderneemster nog. “Ik ben een bokser en ik ben even knock-out geslagen. Maar het is geen schande om te vallen, en het is perfect mogelijk om terug recht te krabbelen. Dat zal ik ook doen, met overtuiging en met engagement. Ik sta recht in mijn schoenen.”

Bekijk ook: