El Kaouakibi doorbreekt stilte over Let’s Go Urban: “Geen sprake van persoonlijke verrijking”

VAB vreest voor hinder door onverwach­te noodher­stel­lin­gen: bijna 1 op 4 bruggen in slechte staat

7:23 VAB is bezorgd over de effecten van noodherstellingen aan bruggen en van winterschade. Ongeveer zeshonderd Vlaamse bruggen, of bijna een op de vier, verkeren in slechte of zeer slechte staat. De mobiliteitsclub roept de Vlaamse regering op om meer te investeren in onderhoud en daardoor een betere planning en afstelling van alle wegenwerken mogelijk te maken.