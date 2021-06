EK voetbal gaat vanavond van start: mag je in supporterskleren naar het werk? En mag je naar match kijken tijdens je uren? Dit zegt expert

Mag je een tricolore sjaal, schmink of horens dragen op de werkvloer?

Bries: “In je arbeidsreglement kunnen regels rond kleding staan en sancties voor wanneer die regels niet worden gerespecteerd. Dan is het eenvoudig. Als er géén ‘dresscode’ is, kan je werkgever je daar in principe géén sanctie voor geven, aangezien het niet in het arbeidsreglement staat. Hou er wel rekening mee dat je als werknemer je werkgever op geen enkele manier mag benadelen of schade mag toebrengen. Want dan kan een sanctie wél. Voorzichtig zijn is dus de boodschap. Voor wie de hele dag achter een bureau zit, zijn de risico’s om in een truitje van een favoriete speler naar het werk te komen beperkt. Wie klanten ziet of moet vergaderen met iemand extern, doet het beter niet, omdat het de geloofwaardigheid kan verminderen.”

Hoe zit dat bij thuiswerk?

Bries: “Als je thuiswerkt en een functie uitvoert waarbij je geen videocalls hebt - alleen schriftelijk of telefonisch werk dus - kan je baas geen verplichtingen opleggen omtrent kledij. Als je thuiswerkt en wél videocalls met collega’s of klanten hebt, gelden dezelfde regels als in het arbeidsreglement. Opgelet, want de werkgever kan in het arbeidsreglement toevoegen dat de regels rond kledij ook gelden bij thuiswerk.”

Mag je naar een match kijken tijdens de werkuren?

Bries: “In de arbeidsovereenkomst en het arbeidsreglement komen werkgever en werknemer overeen dat de werknemer arbeidsprestaties zal leveren gedurende bepaalde vastgelegde uren. Als je aanwezig bent op de werkvloer, kan je daar niet zomaar eenzijdig van afwijken om naar een match te kijken. Bij telewerk kan dat anders liggen. Als er geen afspraken gemaakt zijn over de tijdstippen waarop je beschikbaar moet zijn, kan je zelf je werk organiseren binnen de geldende arbeidsduur. Zo niet, kan je werkgever via een policy met eventuele sancties een algemene controle uitvoeren via het informaticasysteem. Door bijvoorbeeld te checken of iedereen wel ingelogd is op momenten dat dit het geval zou moeten zijn. Als je je niet aan de afspraak houdt, kunnen er sancties zijn als dat zo voorzien is in je arbeidsreglement.”

Volledig scherm De Rode Duivels vertrokken vandaag naar Rusland voor hun eerste match van het EK. © Photo News

De Rode Duivels spelen vaak om 21 uur: mag je de ochtend nadien later starten?

Bries: “Als er op je werk gebruik wordt gemaakt van glijtijden, kan je die aanwenden om wat later te beginnen. In een dergelijk systeem zijn er vaste tijdstippen waarop je verplicht aanwezig moet zijn en periodes waarbinnen je zelf kan kiezen hoe je je organiseert. In de meeste gevallen kan je kiezen wanneer je begint te werken, bijvoorbeeld ergens tussen 8 en 10 uur. Bij thuiswerk kan er (in een policy, contract of arbeidsreglement) afgesproken worden dat je ’s morgens vanaf een bepaald uur beschikbaar moet zijn. Daar kan dan enkel van afgeweken worden als je werkgever daarmee akkoord is. Als er geen afspraken zijn rond beschikbaarheidstijd bij thuis- of telewerk, kan je zelf kiezen op welke tijdstippen je uren presteert. Je zou er dus voor kunnen kiezen om wat later te beginnen en op een later tijdstip die dag wat extra te werken.”

Kan je werkgever je bestraffen als je ongepaste feestfoto’s deelt op sociale media?

Bries: “Ongepaste foto’s of opmerkingen op sociale netwerksites kunnen de reputatie van je werkgever schaden. Of ze kunnen leiden tot ontslag, hangt af van de situatie. Werknemers genieten tal van rechten die hen beschermen, zoals de vrijheid van meningsuiting en de eerbiediging van het privéleven. Maar die rechten hebben grenzen. Wie het al te bont maakt, kan wel degelijk ontslagen worden. Je organisatie kan hierrond een interne policy hebben uitgewerkt, om werknemers te waarschuwen en problemen te vermijden.”