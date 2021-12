Eindtermen steinerscholen krijgen een ‘onvoldoende’: “Zuurtegraad of PH-waarde, dat zijn toch synoniemen?”

Izegem Jaymen (2,5) is deels doof, ouders starten inzamelac­tie voor hoorappa­raat: “We willen zo snel mogelijk zijn taalachter­stand wegwerken”

Amper 2,5 jaar is hij, maar kleine Jaymen uit Izegem heeft al een hele lijdensweg afgelegd. Hij was pas vier dagen oud toen hij een hersenvliesontsteking kreeg en een paar maanden later kreeg hij een waterhoofd. Sindsdien is hij gedeeltelijk doof. Een hoorapparaat zou zijn achterstand wat kunnen wegwerken. “Maar net nu is een herziening van onze zorgtoeslag geannuleerd”, zucht mama Ilse Vanpoucke. Jaymens ouders zijn daarom een inzamelactie gestart.

27 november