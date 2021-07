Eindmeet in zicht voor coronacommissie

Pandemie heeft “onmisken­baar” impact op Vlaams onderwijs

8 juli De coronapandemie heeft ook zijn effect op het Vlaams onderwijs. Over het algemeen waren er in het schooljaar 2019-2020 meer afwezigheden in het leerplichtonderwijs (5 tot 18 jaar), steeg het studierendement in het lager en hoger onderwijs, schreven meer studenten zich in voor zorgopleidingen en haalden minder volwassenen een diploma basiseducatie of secundair onderwijs. Dat blijkt uit de coronamonitor.