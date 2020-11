Eindelijk minder ziekenhuisopnames, maar te vroeg voor euforie: “Echte piek moet nog komen”

Voor alle duidelijkheid: als je de ziekenhuisopnames op weekbasis bekijkt, is er een stijging met 7%. “Maar de jongste dagen is er wel een kentering. Na de piek van 879 nieuwe opnames op dinsdag 3 november lagen de cijfers van eergisteren en gisteren beduidend lager, met respectievelijk 653 en 556 opnames per dag”, zegt Steven Van Gucht van Sciensano. Eigenlijk hadden waarnemers eind oktober al een gunstig effect verwacht. “Dat gebeurde niet en dat heeft voor behoorlijk wat nervositeit gezorgd”, bekent Van Gucht. “Toen ik twee weekends geleden de nieuwste cijfers zag, sloeg de schrik me om het hart. Wat was dat? We hadden de eerste tekenen van een daling willen zien, maar de cijfers bleken gigantisch gestegen. Daarom heb ik toen opgeroepen om thuis te blijven. Nu evolueren de cijfers wel in de goeie richting, maar we zijn er bijlange nog niet.”