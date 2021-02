Eindelijk meer redenen om optimistisch te zijn dan pessimistisch: “We zijn het beest corona aan het temmen”

Eindelijk meer redenen om optimistisch dan pessimistisch te zijn. De Belgische cijfers gaan al 10 weken in dalende lijn, wereldwijd halveert het aantal besmettingen in een maand tijd en de vaccins die geprikt worden zijn efficiënt, tot zeer efficiënt. Reden genoeg om hoopvol te zijn dat we deze ongeziene gezondheidscrisis stilaan hebben bedwongen?