Eindelijk meer duidelijkheid over dossiers van 9.000 Afghaanse asielzoekers

Door een aantal arresten van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen deze week, kunnen opnieuw beslissingen genomen worden in de asieldossiers van Afghanen. Dat meldt staatssecretaris voor Asiel & Migratie Nicole de Moor (CD&V) zondag. De Moor laat weten dat ze tevreden is dat er nu duidelijkheid is.

De meeste aanvragen tot asiel in ons land komen van mensen uit Afghanistan, vertelde De Moor in de studio van VTM NIEUWS. Daar was ze vanmiddag te gast en het gesprek is hierboven te bekijken.

Zowat 9.000 Afghanen wachten momenteel op een eindbeslissing in hun asielprocedure. In afwachting van een beslissing worden zij opgevangen in de opvangcentra. Zij die een beslissing krijgen zullen uit de opvang moeten stromen waardoor er ook weer meer plaatsen zullen zijn om zeker kwetsbaren op te vangen.

Vier op de tien Afghaanse asielzoekers krijgen bescherming in ons land, aldus de staatssecretaris. “Dat betekent dat er zes op de tien dat niet krijgen. Ook zij moeten weten waar ze aan toe zijn. Het is belangrijk dat er geen verkeerde informatie verspreid wordt over wie bij ons bescherming krijgt of niet”, luidt het in een persbericht van De Moor.

Nieuw beleid rond Afghaanse asielzoekers

Begin maart actualiseerde het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) zijn beleid rond Afghaanse asielzoekers. Het besliste toen dat die niet langer automatisch subsidiaire ­bescherming krijgen. Dat statuut geeft ­bescherming aan mensen die niet meteen in aanmerking komen om als politieke vluchteling te worden erkend. De oorlogssituatie vormde daarvoor een logische basis.

Maar omdat de taliban al even de macht in handen hadden, was er volgens het CGVS geen sprake meer van willekeurig geweld, wel van een verslechterde sociaaleconomische en ­humanitaire situatie, die zelden geldt als reden voor bescherming.

Het beleid van het Commissariaat-Generaal voor de Staatlozen en Vluchtelingen over het al dan niet toekennen van bescherming aan Afghanen werd deze week bevestigd in een aantal arresten door de rechters van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, luidt het in een persbericht van De Moor.

“Het is goed dat het beleid over de Afghanen werd bevestigd”, zegt de staatssecretaris. “Sommigen stelden al voor om hen allemaal tijdelijk een statuut te geven. Dat komt neer op een regularisatieronde en dat is echt geen goed idee. Wij moeten soms ook uitspraken van rechters afwachten. De asielprocedure wordt onafhankelijk beoordeeld, niet door de politiek.”

