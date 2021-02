Eindelijk kunnen de beesten van Pairi Daizi weer ‘mensjes kijken’: “Ook de dieren vroegen zich af: ‘Hé, waar is iedereen?’”

LIVE. Eerste AstraZene­ca-vac­cins gezet, kappers klaar om opnieuw te openen

12 februari De eerste prik met het AstraZeneca-vaccin in Vlaanderen is gegeven. In het vaccinatiedorp op Spoor Oost in het Antwerpse district Borgerhout zijn vrijdagmiddag 200 zorgmedewerkers ermee ingeënt. De federale regering verlengt de bestaande steunmaatregelen voor zelfstandigen bedrijven en kwetsbare personen tot eind juni. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.