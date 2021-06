Einde van bekendste fraudezaak van het land: Beaulieu, het bedrijf dat behalve tapijt ook kunstgras aan de man brengt

Weernieuws Vooral zwaarbe­wolkt weer, tempera­tuur stijgt dit weekend wel weer naar 25 graden

14:21 Donderdag start de dag bewolkt, maar geleidelijk komt de zon erdoor aan zee en later ook in het noordwesten. Op andere plekken in het land blijft het zwaarbewolkt. Dat meldt het KMI. Het is overwegend droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. De maximumtemperaturen schommelen tussen 16 en 19 graden. De komende dagen stijgt de temperatuur opnieuw geleidelijk richting 25 graden en is er vaak zon, maar ook kans op onweer.