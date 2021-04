Eind juni komt rijk der vrijheid écht in zicht, zeggen deze experts: "Niet nodig om te wachten tot iedereen prik kreeg”

Het aantal besmettingen blijft stijgen, maar het aantal hospitalisaties daalt volgens de meest recente cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano wel met 11%. Hebben we dat laatste te danken aan de vaccinaties?

Professor Isabel Leroux-Roels (UZ Gent): “Absoluut. In het ziekenhuis merken we al een tijdje dat de patiënten die opgenomen worden, jonger zijn. Mensen uit woonzorgcentra en hoogbejaarden zien we nog nauwelijks, want zij zijn ingeënt. Jongere mensen hebben nu in verhouding meer kans om in het ziekenhuis terecht te komen.”