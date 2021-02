Eigenaars zonnepanelen stellen overheid in gebreke

De Wever over kernuit­stap: "Regering stort ons in onzeker­heid"

23 februari N-VA-voorzitter Bart De Wever blijft zich verzetten tegen de plannen van de regering om alle kerncentrales te sluiten: "Er is geen duidelijkheid over de haalbaarheid van extra gascentrales als alternatief, laat staan over de financieringsmethode.”