Eigenaars discrimineren huurders met vreemde naam vaker dan makelaars

Eigenaars van een huurwoning discrimineren mensen met een migratieachtergrond vaker dan makelaars. Dat blijkt uit de laatste praktijktesten die in Gent zijn uitgevoerd. Kandidaat-huurders met een Turkse, Slowaakse of Ghanees klinkende naam worden bij private eigenaars in 39 procent van de gevallen niet uitgenodigd. Makelaars regelen doorgaans wel een bezoek en weigeren 18 procent van de kandidaten met een vreemd klinkende naam.

Gent voert al langer praktijktesten uit op de woonmarkt. In vorige metingen lag de discriminatie van kandidaten met een Turkse naam door makelaars lager. In 2015 daalde die van 26 procent tot 10 procent, om in 2017 en 2019 op 14 procent te blijven hangen. Makelaars die al werden getest in eerder onderzoek discrimineren wel opvallend minder (12 procent) dan nieuwe spelers (20 procent).

De praktijktesten hebben dus een sensibiliserend effect bij de makelaars, al zijn niet al die ondernemingen gevoelig aan de problematiek. "Zeventien makelaarskantoren zijn verantwoordelijk voor de meeste discriminatie", zegt professor Pieter-Paul Verhaeghe (VUB). "Hier is meer nodig.”

Vlaams Mensenrechteninstituut

De vereniging Levl, die de praktijktesten in samenwerking met de VUB en in opdracht van de stad Gent heeft uitgevoerd, zal de hardnekkige makelaars melden bij de tuchtkamer van de beroepsfederatie BIV. Vooruit-schepen van gelijke kansen Astrid De Bruycker vindt bovendien dat het Vlaams Mensenrechteninstituut een rol moet spelen in de strijd tegen discriminatie, "inclusief mogelijke juridische stappen".

Dat Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI) is een organisatie in opbouw. Ze zal in de loop van dit jaar een dienstverlening uitbouwen en in het najaar van 2023 zou de voorziene 'geschillenkamer' in werking treden.