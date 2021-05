Eigenaar wil woning Michel Fourniret omvormen tot vakantiehuis

De tot levenslang veroordeelde Fourniret (79) stierf maandag in een ziekenhuis in Parijs. Een assisenhof in de Noord-Franse stad Charleville-Mézières verklaarde ‘Het monster van de Ardennen’ in 2008 schuldig aan ontvoering, verkrachting en moord op zeven jonge vrouwen in België en Frankrijk. Ook zijn toenmalige vrouw Monique Olivier kreeg levenslang.

Sélim Fourniret

Het koppel en hun zoon Sélim - inmiddels een eind in de dertig, hij kreeg in Frankrijk een andere identiteit - woonden tussen 1992 en 2003 in het huis in de rue de Vencimont. Een oudere man kocht nadien het pand. Na diens overlijden kocht Didier de woning in 2013 en legde daar een bedrag van 60.000 euro voor neer. De bejaarde leek zelf niet veel tijd in de woning te hebben doorgebracht. Het huis was in erbarmelijke staat. Didier vond nog hopen spullen van Fourniret terug. De koelkast stak vol bedorven voedsel. De man heeft alles weggegooid. Hij stopte enkel het aangetroffen speelgoed in een doos die hij voor Sélim heeft bewaard.