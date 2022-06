Eierstokkanker toegevoegd aan lijst Asbestfonds

Kom op tegen Kanker wil seksuali­teit bij kanker uit de taboesfeer halen: bijna drie kwart van patiënten wil gesprek

De communicatie en zorg rond seksualiteit tijdens of na kanker is ondermaats, zo stelt Kom op tegen Kanker in een nieuw onderzoeksrapport. “Seksuele problemen hebben vaak een grote negatieve impact op de levenskwaliteit en het welzijn van de (ex-)kankerpatiënt en de partner”, zegt expert kankerzorg Hans Neefs. “Het is daarom belangrijk dat zorgverleners dit met hun patiënten kunnen bespreken.”

1:19