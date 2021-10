eHealth-platform benadrukt belang van app CovidSafeBE na klacht

Als een coronacertificaat tijdelijk of definitief verdwijnt, is de reden daarvoor niet zichtbaar via de app CovidSafeBE. Ook de identiteit van de houder van het certificaat, is niet bekend. Dat stelt het eHealth-platform in een reactie op het nieuws dat er een kortgeding is aangespannen over de CovidScan-app, de app die het mogelijk maakt om coronacertificaten digitaal te lezen.