Egels alsmaar vaker slachtoffers van robotmaaier: “Zet je maaier ‘s nachts uit”

Malderen Voortaan kan je egels met tracking­num­mers spotten: “Deel van onderzoek om gedrag en leven van beestjes in kaart te brengen”

26 juli Het VOC in Malderen is één van de dierenopvangcentra dat zich mee inzet voor het onderzoek naar het gedrag en leven van egels. Ze brengen kentekens met een volgnummer aan op de stekels van de egels die ze weer vrijlaten in de natuur. Zo kunnen de diertjes gevolgd worden. Ze roepen nu mensen op om het nummer in te geven op de website egelsvolgen.be wanneer ze er eentje spotten in hun straat of tuin.