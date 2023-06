Egbert Lachaert stapt na de zomer op als Open Vld-voorzitter

Egbert Lachaert stopt na de zomer als voorzitter van de Vlaamse liberalen. Dat kondigt hij woensdag aan in een mededeling. “Om van een verdere hervorming van de liberale partij een succes te maken, moet iedereen zichzelf ook in vraag durven stellen.”

Lachaert blijft Kamerlid voor Open Vld. De partijtop bekijkt de komende dagen en weken of er na de zomer voorzittersverkiezingen georganiseerd worden.

Slechtste peiling ooit

Eerder deze maand haalde de partij van Egbert Lachaert tijdens een peiling van HLN met 8,3 procent haar slechtste peilingsresultaat ooit.

De Open VLD heeft het al een hele tijd moeilijk in de peilingen. Die leidden al tot enkele lastige partijbureaus, waarbij de interne kritiek af en toe ook naar buiten kwam. Toch leek de positie van Lachaert niet in het gedrang te komen. Een voorzitterswissel op minder dan een jaar voor de verkiezingen is dan ook niet evident.

De aankondiging van woensdag komt dan ook als een verrassing. Volgens Lachaert namen de liberalen de afgelopen jaren “in een moeilijk tijdsgewricht een grote verantwoordelijkheid”, en is nu “het ogenblik aangebroken om hervormingen door te voeren die ons land sterker maken voor de toekomst”.

Er is in Vlaanderen duidelijk plaats voor een liberale stroming. Niemand moet daaraan twijfelen Egbert Lachaert

De Croo

Dat geldt ook voor Open VLD zelf, zegt de liberaal, die pleit voor “vernieuwing en een duidelijke kentering.” Om van die heruitvinding van de partij een succes te maken moet “iedereen zichzelf in vraag durven stellen”, vindt Lachaert. De partij wil met premier Alexander De Croo inzetten op “leiderschap in moeilijke tijden” en de organisatie daar het komende werkjaar rond bouwen, legt hij uit, en “in het licht van die keuzes ben ik ervan overtuigd dat het voor mezelf aangewezen is een andere rol op te nemen dan die van voorzitter.”

Lachaert blijft Kamerlid

Lachaert werkt de komende weken de lopende zaken af en blijft nadien Kamerlid voor Open VLD, waar hij “ernaar uitkijkt opnieuw actiever deel te nemen aan de debatten”. De partijtop bekijkt de komende dagen en weken of er na de zomer voorzittersverkiezingen georganiseerd worden. Hoe dan ook gelooft hij in een wederopstanding van de Vlaamse liberalen. “Er is in Vlaanderen duidelijk plaats voor een liberale stroming. Niemand moet daaraan twijfelen.”

Open VLD heeft met Senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose en Kamerlid Jasper Pillen twee ondervoorzitters. Bij de voorzittersverkiezingen van drie jaar geleden kreeg Lachaert concurrentie van de relatief onbekende West-Vlaming Stefaan Nuytten, Vlaams Parlementslid Els Ampe en voormalig minister Bart Tommelein. Die laatste kondigde eerder dit jaar aan dat hij de nationale politiek vaarwel zegt.

Misschien is er nood aan een overgangs­paus? Ondervoorzitter Stephanie D’Hose

Ondervoorzitter Stephanie D’Hose heeft “begrip” voor de beslissing van Lachaert. Volgens D’Hose was Lachaert “moegestreden”. “De tegenvallende peilingen zijn bij iedereen hard aangekomen, zeker ook bij de voorzitter”, aldus D’Hose aan Belga.

Over hoe het nu concreet verder moet, kan D’Hose nog niet veel kwijt. “We moeten nu wat rust nemen en het stof laten neerdwarrelen. We zullen de zomervakantie aangrijpen om te bekijken hoe het verder moet en wie kan overnemen”, legt D’Hose uit.

Zelf heeft ze naar eigen zeggen niet de ambitie om de fakkel over te nemen. “Misschien is er nood aan een overgangspaus?”, klinkt het. Maar wie wil in deze moeilijke omstandigheden het voorzitterschap op zich nemen in de aanloop naar een levensbelangrijk verkiezingsjaar? “Er zal zich wel iemand aandienen. Daar maak ik me geen zorgen over. Maar nu moeten we het stof eerst laten neerdwarrelen”, aldus nog D’Hose.

Lees hier de volledige mededeling waarmee de Open Vld-voorzitter zijn ontslag aankondigt:

Beste liberale vrienden,

We namen de afgelopen jaren in een moeilijk tijdsgewricht een grote verantwoordelijkheid. In de regering De Croo leidden wij het land door een uiterst moeilijke gezondheidscrisis en door een oorlogssituatie die voor heel wat burgers een impact had op hun inkomen en vaste kosten. Na deze crisissen is het ogenblik aangebroken om hervormingen door te voeren die ons land sterker maken voor de toekomst. Daar wordt nu elke dag aan gewerkt door onze regeringsleden. Het komende werkjaar, het laatste jaar van de legislatuur, willen wij nog hard werken aan de dossiers die voor ons liggen.

Naast het beste van ons zelf geven op alle niveaus waar we besturen, is het absoluut noodzakelijk dat de liberale partij naar de toekomst toe een nieuw hoofdstuk schrijft in haar geschiedenis. Onder mijn voorzitterschap werd gewerkt aan een Talentenacademie, was er een zeer goede samenwerking met een getalenteerde generatie Jong Vld’ers, werden er twee nieuwe talenten als vice-voorzitters aangesteld, was het een plezier lokale mandatarissen te zien groeien in steden en gemeenten die het liberalisme kleuren. We organiseerden Operatie Liberaal Vuur om onze ideeën scherper te zetten en finaal kwam er het essay ‘Vrije mensen groeien’ die een basis vormt voor een hedendaags liberalisme.

Het liberalisme van vandaag kan niet gebaseerd zijn op de structuren, mensen en ideeën van 30 jaar geleden. Daarvoor is vernieuwing en een duidelijke kentering nodig. Die kentering zal succesvol zijn, ook al zal het tijd kosten. Er is in Vlaanderen duidelijk plaats voor een liberale stroming. Niemand moet daaraan twijfelen.

Om van een verdere hervorming van de liberale partij een succes te maken, moet iedereen zichzelf ook in vraag durven stellen. De vraag die je je daarbij moet stellen is of je vanuit de positie waarin je zit, de beste bijdrage kan leveren om die revival uit te bouwen.

Naar het volgende werkjaar toe moet Open Vld mikken op een doorstart, rekening houdend met het feit dat onze partij het land leidt en de premier levert. Vorig jaar besliste ons uitgebreid partijbureau in consensus in te zetten op leiderschap in moeilijke tijden, met als spilfiguur de premier die de federale ploeg leidt. De afgelopen weken werd dit vertrouwen nogmaals bevestigd in het partijbureau. Het is dan ook belangrijk dat het komende werkjaar ook in functie staat van het ondersteunen van die positie en de organisatie daarrond ook gebouwd wordt.

In het licht van deze keuzes ben ik ervan overtuigd dat het voor mezelf aangewezen is een andere rol op te nemen dan die van voorzitter. Ik zal om die reden mijn mandaat van voorzitter teruggeven aan de partij bij het begin van het nieuwe werkjaar. Graag wil ik mijn bijdrage aan onze partij verderzetten in het federaal parlement, waar het hart van onze democratie klopt en waar ik er naar uit kijk opnieuw actiever deel te nemen aan de debatten.

De komende weken zal ik de lopende zaken afwerken en samen met de ondervoorzitter van de partij en het partijbestuur zoeken naar een passende oplossing voor het invullen van de positie van voorzitter vanaf het nieuwe politieke jaar in september.

Ik wil jullie allen, en in het bijzonder het team van de Melsensstraat 34, bedanken voor de samenwerking de afgelopen periode. Het waren geen gemakkelijke jaren, maar ik ben wel fier op jullie inzet en betrokkenheid bij het liberalisme in Vlaanderen.

Liberale groeten,

Egbert