"Egbert, je bent een Roberto Martínez”: de kater van Open Vld na de desastreuze peiling

Anita (61) verliest op drie weken tijd haar man en hun enige kind: “Laatste wens van mijn dochter was een uitvaart samen met haar papa”

Anita Verholen (61) is haar alles kwijt. Drie weken nadat haar man Charly (62) stierf, moest ze ook haar enige dochter Daisy (37) laten gaan. “Papa, als je moet gaan, ga je niet alleen”, had Daisy haar vader toegefluisterd op zijn sterfbed. “Hartverscheurend om te horen.” In een openhartig gesprek vertelt Anita over haar mooie gezin en over de laatste wens van haar dochter voor ze euthanasie kreeg. “Het noodlot sloeg al vroeg toe in ons gezin.”