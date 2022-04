“Eeuwige tragedie van links”: dit vinden Belgische politici van Franse verkiezingsuitslag

Brandweer en De Ambrassade lanceren nieuwe vorming brandvei­lig­heid voor jeugdsec­tor

Het Netwerk Brandweer en jeugdexpertisecentrum De Ambrassade hebben samen een nieuwe basisvorming brandveiligheid gecreëerd voor jeugdorganisaties in Vlaanderen en Brussel. In de vorming is nog meer dan voorheen aandacht voor preventie.

9 april