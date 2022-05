Eet u nog gekookte patatjes? Stukje culinair erfgoed is aan het verdwijnen

Nochtans blijken aardappelen nog steeds de populairste maaltijdbegeleider. Over een heel jaar genomen at 41 procent van de Belgen thuis patatjes. Wel is blijkbaar de manier waarop we ze klaarmaken, aan het veranderen. Het schillen en koken van aardappelen blijkt vandaag de dag voor veel mensen te veel werk. Bovendien zijn er tal van alternatieven. “Vooral aardappeltjes in de oven zijn aan een opmars bezig”, zegt marketingadviseur Kris Michiels van de VLAM. De gevolgen van ons veranderd gedrag zijn al zichtbaar in de supermarkten, waar je bijvoorbeeld praktisch geen zakken aardappelen van tien kilogram meer kan vinden.