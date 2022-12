Eerste winnaar van Euromillions-groepspot van ruim 142 miljoen euro in Olmen vertelt wat hij met geld gaat doen

De grote Euromillions-pot van 142.897.164 euro is gevallen in krantenwinkel De Pershoek in Olmen. Eerder werd gemeld dat 160 klanten van de winkel aan de groepsspeelpot hadden deelgenomen, maar volgens de Nationale Loterij gaat het om 165 winnaars. Zij hebben nu elk bijna 870.000 euro gewonnen. “Het is voor iedereen een overrompeling”, reageerde de eigenaar van de krantenwinkel vanmorgen bij JOE.

“Er is met een heel grote groep gewonnen”, bevestigde Wim Van Broekhoven, de eigenaar van de krantenwinkel bij JOE. “Het is voor iedereen een overrompeling.”

De winnende cijfers van de pot die gisteravond werd gewonnen, waren 12 - 20 - 25 - 26 - 27. De sterren 8 en 12. De winst komt dus een groepspot in Olmen toe. Net als bij veel krantenwinkels legden vaste klanten vijftien euro bij voor een Multi-spelformulier. Daarmee kunnen spelers meer nummers aankruisen dan bij een ander kanslot. “Het is niet de eerste keer dat De Pershoek dit soort groepspot organiseert, maar wel de eerste keer dat ze zoveel winnen”, zegt Joke Vermoere, woordvoerder van de Nationale Loterij, vanuit de Olmense krantenwinkel.

“Hoewel alle deelnemers met een kopietje van het lot naar huis gingen, is er maar één uniek biljet”, zegt Vermoere. “Daarmee zal Wim, de uitbater van de krantenwinkel, naar ons hoofdkantoor in Brussel komen. Hij moet dan de uitbetaling regelen via de banken van de verschillende winnaars. Alles is hier heel netjes en correct gebeurd.”

KIJK. Een van de gelukkige winnaars getuigt: “Ik wist niet waar ik het had toen ik het nieuws kreeg”

“Erg aangedaan”

Een van de gelukkigen getuigde alvast bij HLN LIVE. “Ik wist niet waar ik het had”, vertelt de man over het moment waarop hij het goede nieuws kreeg. “Ik ben erg aangedaan”, klinkt het. De man speelt wekelijks mee, maar het is de eerste keer in dertig jaar dat hij ook wint. Wat de winnaar precies met het geld gaat doen, weet hij nog niet. “Ik denk dat ik de kinderen en kleinkinderen er blij mee ga maken.”

De pot is groter dan de gemiddelde Euromillions-pot, maar is nog niet de grootste die ooit in ons land is gewonnen. Zo won een Belg in 2017 een megajackpot van meer dan 153 miljoen euro en in oktober 2016 ging een straatveger uit Schaarbeek aan de haal met maar liefst 168.085.323 euro, de grootste Belgische winst ooit.

Wie ook zijn kans wil wagen, kan dat vrijdag doen. Dan valt er een pot van 17 miljoen euro te winnen.

KIJK. Sven en Anke van JOE wilden meteen ook weten of de eigenaar van de krantenwinkel zélf bij de gelukkigen is

KIJK. Wie zijn de winnaars van de EuroMillions-pot in Olmen?

KIJK. Joke Vermoere van De Nationale Loterij: “Meestal zien we maar 20-30 mensen die in groep spelen”

Volledig scherm De Euromillions-pot van meer dan 142 miljoen euro is gevallen in de krantenwinkel 'De Pershoek’ in Olmen, Antwerpen. © Google Maps