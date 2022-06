Eerste "welzijnskippen" in de rekken bij verschillende supermarktketens

Emotionele brief van Rens (9) aan Demir: “Mevrouw de minister, mag ik alstu­blieft nog boer worden bij mij thuis?”

Na haar veelbesproken doortocht in Merksplas gaf de 9-jarige Rens Verheyen een mooie tekening van de boerderij van zijn ouders aan Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), met een smeekbede op. Want hij wil “keigraag boer worden”. De minister antwoordde dat ze met haar stikstofakkoord de generatie van Rens juist nog een kans wil geven. “Maar zoals het er nu voor staat, zal dat hier voor Rens niet kunnen. Zelfs niet voor ons”, zegt zijn mama. Groter kan de liefde voor koeien niet worden dan in De Gelsche Heide, het melkveebedrijf van Sonja Mertens (34) en Kim Verheyen (37). “Hier krijgen de koeien nog een naam, we wonen zelfs in onze stal.”

10:49