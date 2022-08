Eerste vrouw met apenpokken in ons land, risicogroepen "maximaal" gevaccineerd tegen eind volgende week

Voor het eerst is een vrouw in ons land besmet geraakt met het apenpokkenvirus. Dat heeft Boudewijn Catry van gezondheidsinstituut Sciensano bevestigd op een infosessie over het virus.

Aangezien het om een zeer recent geval gaat, zijn er nog niet meer details bekend. Sciensano gaat er wel van uit dat de vrouw vermoedelijk werd besmet door seksueel contact.

In heel België zijn tot nog toe 546 bevestigde gevallen geregistreerd. Met uitzondering van de eerste vrouwelijke patiënt gaat het om mannen tussen 16 en 71 jaar oud, waarvan de helft ouder is dan 37. Van de bevestigde gevallen werden 28 personen in het ziekenhuis opgenomen, geen enkele patiënt moest echt worden overgebracht naar de dienst intensieve zorg en er is ook nog geen sprake van een overlijden in ons land.

Voorzichtig positieve noot: volgens Catry lijkt het aantal besmettingen momenteel af te toppen. “De komende weken zullen moeten uitwijzen of er een stagnatie of een daling is.”

Vaccinatie

Ondertussen wordt er volop ingezet op vaccinatie. De twaalf HIV-referentiecentra in ons land hebben van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) de opdracht gekregen om de personen die zich in de doelgroepen bevinden persoonlijk uit te nodigen en “maximaal” te vaccineren tegen eind volgende week.

Hoe worden vaccins verdeeld?

• 1.500 vaccins worden opzijgezet voor mannen die seks hebben met mannen en die hiv+ zijn of ‘PrEP’ krijgen, een behandeling om hiv te voorkomen, en die minstens twee soa’s hadden het voorbije jaar.

• 800 vaccins zijn gereserveerd voor mannelijke en transgender sekswerkers.

• 500 vaccins zijn voorbehouden voor personen die een hoogrisicocontact hebben gehad.

• Een kleine minderheid is gereserveerd voor laboratoriumpersoneel dat virusculturen behandelt.

Quote De bedoeling is om ieder vaccin zo nuttig mogelijk te gebruiken. Stefaan Van Der Borght, voorzitter van de Risk Management Group (RMG)

Organisaties voor sekswerkers

Vandenbroucke maakte daarnaast bekend dat vanaf morgen vier organisaties voor sekswerkers ook de vaccinatie mogen organiseren. Het gaat om Ghapro, Pasop, Alias en Espace P. Dat moet toelaten om deze moeilijke doelgroep zo veel mogelijk te bereiken.

Alle groepen zullen enkel een eerste dosis van het vaccin krijgen. Enkel personen met een immuunstoornis zullen na zes weken ook een tweede dosis toegediend krijgen. “De bedoeling is om ieder vaccin zo nuttig mogelijk te gebruiken”, stelt Stefaan Van Der Borght, de voorzitter van de Risk Management Group (RMG).

Tot nog toe werden, volgens schattingen van de minister, 300 à 400 vaccins toegediend in ons land.

Amper 3.040 doses

Zeker tot oktober beschikt ons land over amper 3.040 doses van het apenpokkenvaccin. De FOD Gezondheid geeft toe dat er niet genoeg vaccins zijn. “We willen ze snel en precies inzetten. Als we zien dat we vaccins over hebben, kunnen we de vaccinatie uitbreiden.” In het najaar wordt een volgende lading van 30.000 extra doses verwacht.

Tijdens de infosessie kwam verder aan het licht dat ons land over een enorme voorraad aan pokkenvaccins beschikt, maar deze niet kan toedienen in de strijd tegen de apenpokken omdat de bijwerkingen te ernstig zijn. Andere landen, zoals Frankrijk en Nederland, hebben hun voorraad onlangs vernieuwd met modernere vaccins. In België is dat niet gebeurd. Waarom, kon minister Vandenbroucke niet zeggen.

Wat zijn apenpokken? Bekijk de uitleg hieronder

Lees ook: