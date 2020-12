Eerste vluchten met vaccins gepasseerd op Brussels Airport

Viroloog Kevin Ariën over de vele coronaraad­sels die niet opgehel­derd zijn: “Alles wat we over de vaccins weten, komt uit persberich­ten”

30 november De coronavaccins werken beter en zijn er sneller dan we in maart durfden dromen, maar “we weten nog niets over de werking op middellange termijn”, zegt professor virologie Kevin Ariën van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in De Morgen. “De grootste fout die we kunnen maken, is ze nu inderhaast goedkeuren en riskeren dat we dan over een paar maanden vaststellen dat er toch iets mis mee is.”