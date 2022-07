Eerste Vlaamse steden nemen noodmaatregelen om energie te besparen: niet alle kantoren verwarmen, straatlampen uit en frisser douchen en zwemmen

Engie: voorwaar­den aan intentie­ver­kla­ring met België over openhouden kerncentra­les “onafschei­de­lijk” van elkaar

De voorwaarden die zijn opgenomen in de “niet-bindende intentieverklaring” met de Belgische staat om twee kerncentrales te verlengen zijn “onafscheidelijk” met elkaar verbonden. Dat zegt de Franse energiegigant Engie in een persbericht over zijn financiële resultaten tijdens de eerste jaarhelft.

29 juli