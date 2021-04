Eerste Vlaamse provincie bereikt vaccinatiegraad van meer dan 70 procent bij 65-plussers

West-Vlaanderen heeft als eerste provincie in Vlaanderen een vaccinatiegraad van meer dan 70 procent bereikt bij de 65-plussers. Die drempel is vorige week op het Overlegcomité vooropgesteld als een van de voorwaarden om de terrassen tegen 8 mei te kunnen openen.

70 procent vaccinatiegraad voor de eerste dosis bereiken bij de 65-plussers, en daarna een periode van een tweetal weken de vaccins hun werk laten doen. Dat is naast een “duurzame daling” op intensieve zorgen een van de twee voorwaarden om het ‘buitenplan’ op 8 mei in werking te kunnen laten gaan. Onder andere de terrassen en de pretparken zouden dan weer open kunnen.

In de drie gewesten zal die vaccinatiedrempel, die epidemiologisch gezien op zich weinig voorstelt aangezien de 65-plussers geen afgesloten groep vormen, deze week al gehaald worden. In Vlaanderen zitten we volgens de meest recente cijfers van Sciensano vanmiddag op 67,92 procent.

Opgesplitst per provincie is er nu eentje waar de drempel al bereikt is: West-Vlaanderen, dat op 70,04 procent zit. Maar de verschillen met de andere provincies zijn miniem, en ook daar zal morgen of overmorgen allicht de kaap van 70 procent bereikt worden. Antwerpen zit op 68,85 procent, Limburg op 68,57 procent, Oost-Vlaanderen op 68,08 procent en Vlaams-Brabant op 66,01 procent.

Kustgemeenten bovenaan

Kijken we naar de vaccinatiegraad bij de volledige bevolking, dan heeft West-Vlaanderen wel een iets grotere voorsprong, met nu 24,68 procent minstens deels gevaccineerden. In de andere provincies is dat maar rond de 20 á 21 procent. Vooral de positie van de kustgemeenten valt op de kaart onderaan op. Bijna de volledige top-10 wordt gedomineerd door West-Vlaamse gemeenten, en Koksijde is de enige waar nu meer dan een derde van de bevolking minstens deels is gevaccineerd: 35,51 procent. Ook Knokke-Heist en Nieuwpoort zitten al boven de 30 procent.

De reden daarvoor is eenvoudig en logisch: de kust kent statistisch gezien het hoogste aantal 65-plussers van Vlaanderen, en momenteel worden vaccins nog verdeeld over de verschillende vaccinatiecentra volgens het aandeel 65-plussers per gemeente. Ook andere gemeenten met veel 65-plussers, zoals Aartselaar en Lievegem, staan al verder qua vaccinatie.

Dat is meteen ook de reden waarom een aantal steden en gemeenten met een gemiddeld jongere bevolking, op dit moment net nog achteraan bengelen. Zo is in Antwerpen nog maar 17,31 procent gevaccineerd, en in Gent nog maar 18,7. Ook plaatsen als Vilvoorde, Zaventem en Machelen in Vlaams-Brabant staan voorlopig nog onderaan door hun gemiddeld jongere bevolking.

