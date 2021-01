Eerste vaccins van Moderna aangekomen in ons land

De eerste vaccins van Moderna zijn maandag geleverd aan ons land. Ze liggen opgeslagen in een centrale hub. Dat meldt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Over het precieze aantal dosissen of de locatie van de centrale hub wordt op dit moment niet gecommuniceerd, laat het agentschap nog weten.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de Europese Commissie oordeelden afgelopen woensdag positief over het coronavaccin van Moderna. Het is, naast dat van Pfizer/BioNTech, het tweede coronavaccin dat in Europa kan worden ingezet tegen het virus. Europa heeft bij de Amerikaanse fabrikant 160 miljoen dosissen besteld die onder de 27 lidstaten zullen worden verdeeld. Ons land tekende in op 2 miljoen doses, een stuk minder dan het aantal bestelde vaccins van Pfizer/BioNTech.

Transport

Het Moderna-vaccin wordt op twee plaatsen geproduceerd: in de Verenigde Staten en bij Lonza in het Zwitserse Visp. De Zwitserse logistieke groep Kuehne+Nagel zal het transport van het vaccin voor haar rekening nemen. In Europa worden de vaccins centraal opgeslagen in een farmahub, maar de exacte locatie daarvan wordt niet bekendgemaakt.

Binnen Europa zou het vervoer over de weg gebeuren. Kuehne+Nagel beschikt hiervoor over 200 speciale voertuigen voor farmatransport. Het vaccin van Moderna moet op -20 graden Celsius bewaard worden, wat dus minder complex is dan dat van Pfizer/BioNTech dat aan -80 graden moet worden bewaard. Eenmaal ontdooid, blijft het Moderna-vaccin nog dertig dagen goed op koelkasttemperatuur.

Aankomst in België?

De eerste leveringen van Moderna aan de EU zijn vandaag van start gegaan. Onder meer Nederland, Frankrijk en Duitsland kregen vandaag ook hun eerste dosissen ontvangen. Ook over het aantal doses voor ons land is nog niets bekend, al sprak viroloog Pierre Van Damme vorige week van zowat 20.000 dosissen tijdens de eerste levering.

Transparantie over naleven van Europese vaccinatiestrategie

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en zijn Europese collega’s mogen zich overigens nog aan post van de Europese Commissie verwachten. Op vraag van voorzitter Ursula von der Leyen bereidt commissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides namelijk een brief voor waarin ze de lidstaten om transparantie zal vragen over het al dan niet naleven van de Europese vaccinstrategie. De Commissie wil met name weten welke contacten de lidstaten hebben met de farmabedrijven die de vaccins produceren.

Zoals bekend hebben de Europese lidstaten en de Commissie voor hun vaccinstrategie gekozen voor een gemeenschappelijke aanpak. De Commissie sluit namens de EU-landen voorafgaande aankoopovereenkomsten met de producenten. Vaccins die werkzaam en veilig zijn bevonden en een marktvergunning hebben gekregen, kunnen dan gelijktijdig over alle lidstaten worden verdeeld, aan de hand van een verdeelsleutel die op het inwonersaantal per lidstaat is gebaseerd. Het zijn de landen zelf die de specifieke aankoopcontracten met de farmabedrijven afsluiten en een vaccinatieprogramma moeten uitrollen.

Zondag raakte bekend dat de Cypriotische president Nikos Anastasiadis aan Israël heeft gevraagd of het extra vaccins kan leveren, dus bovenop de vaccins die via het Europese aankoopprogramma binnengehaald worden. Vorige week bevestigde Duitsland dat het 30 miljoen extra dosissen van het vaccin van Pfizer/BioNTech heeft besteld, al zouden die in een Europese onderhandeling passen. In eigen land zei Vlaams minister-president Jan Jambon dan weer dat hij contact heeft opgenomen met Pfizer met de vraag of Vlaanderen geen extra vaccins kan bestellen.