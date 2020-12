Eerste vaccinaties in België zijn voor woonzorgcentrum in Puurs

Ontslag Kan je van de ene op de andere dag ontslagen worden? Dit zegt de wet

18 december Dat veel werknemers hun job vaarwel moesten zeggen in 2020 is een understatement. Slaat het noodlot ook toe in jouw professioneel leven, dan is er gelukkig een lijvige wetgeving om op terug te vallen die de wonden enigszins verzacht. Jobat.be overloopt wat je moet weten.