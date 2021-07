Eerste vaccinatiecentra sluiten binnenkort de deuren, tot half oktober nog minstens één locatie per eerstelijnszone

Verschillende vaccinatiecentra in Limburg werken aan een afbouwscenario nu het hoogtepunt van de vaccinatiecampagne achter de rug is, schrijft Het Belang van Limburg vandaag. Het centrum van Lommel zou bijvoorbeeld eind augustus al de deuren sluiten, dat van Diest midden september. Het vaccinatiecentrum in Bilzen zou dan weer verhuizen naar een andere locatie.

IN KAART. Al meer dan 84 procent gevaccineerd in Koksijde, nog maar 36 procent in Molenbeek: zo staat úw gemeente ervoor

Het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) bevestigt dat het Agentschap Zorg en Gezondheid hier en daar in gesprek is met vaccinatiecentra over mogelijke fusies. "We zien dat de vaccinatiegraad al vrij hoog is en dat bepaalde centra daardoor minder werk hebben, vooral in eerstelijnszones met meerdere vaccinatiecentra", legt woordvoerster Carmen De Rudder uit. In totaal bekijkt een tien- tot vijftiental centra of ze kunnen samenwerken of verhuizen naar een kleinere locatie, klinkt het.