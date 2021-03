Eerste vaccinatie-uitnodigingen voor risicopatiënten gaan binnenkort de deur uit: zo controleer je of je op de lijst staat

Privacy gegarandeerd

De privacy is trouwens volledig gegarandeerd, klinkt het. Op de lijst staat enkel of je een risicopatiënt bent of niet, en niet aan welke aandoening je lijdt, en in de vaccinatiecentra krijgen ze die lijst zelfs niet te zien. Er zullen bovendien ook mensen jonger dan 65 zonder onderliggende aandoeningen worden uitgenodigd voor hun vaccinatie, bijvoorbeeld politieagenten en zorgverleners voor hun tweede prik, zodat niemand in het centrum weet wie een risicopatiënt is en wie niet.

Zelf controleren

Vanaf 8 april zal je wel zelf kunnen controleren of je op de lijst staat of niet. Daarvoor surf je naar www.myhealthviewer.be, en log je in met je e-ID. Sta je op de lijst, dan zal je dat daar te zien krijgen. Is dat op 8 april nog niet het geval, wacht dan nog even en controleer het later opnieuw. De huisartsen zullen niet alle patiënten ineens kunnen toevoegen, al is het wel de bedoeling dat de lijst tegen dan tot 80 procent gevuld zal zijn, de rest de dagen daarna.