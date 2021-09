Eerste uitnodigingen voor derde coronaprik binnenkort verstuurd: “Het gaat vooral om kwetsbare mensen”

Sommige weermodel­len voorspel­len volgende week 30 (!) graden: "Kans is ongeveer 20 procent”

3 september Dat we dit weekend en volgende week een heerlijke nazomer krijgen, daar zijn de meeste weermodellen het over eens. Maar over hoe hoog de temperatuur exáct zal stijgen, lopen ze wel nog uiteen. Gisteren sprak een Amerikaanse weermodel van lokaal 30 graden en vandaag sluit een Duits weermodel zich daarbij aan. “Het is mogelijk, maar de kans is toch beperkt”, reageert VTM-weerman Frank Duboccage. “Ik schat ze op ongeveer 20 procent.”