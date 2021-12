Eerste studies wijzen op 35 tot 80 procent minder hospitalisaties door omikron: “Voor ons zal de waarheid waarschijnlijk ergens in het midden liggen”

Uw Film van het Jaar ‘Romeo’ Chris Van Tongelen: "Al mijn optredens zijn geannu­leerd en mijn inkomen is weg voor maan­den"

Chris Van Tongelen van de Romeo’s is al sinds februari 2021 manager van het vaccinatiecentrum in Putte, tegen Mechelen. En dat is voor de zanger allemaal heel dubbel. “Ik ben blij dat ik dit heb mogen doen en ik heb het gevoel dat ik iets heb bijgedragen. Maar ondertussen zijn alle optredens weer gecanceld.” In ‘Uw Film van het Jaar’ blikt hij terug.

15:11