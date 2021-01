Eerste soldenweekend zorgt voor drukte in winkelstraten: “Nooit zo druk in centrum sinds tweede coronagolf”

De eerste weekenddag na de start van de solden bracht heel wat volk op de been. Het Gentse stadscentrum beleefde een van de drukste dagen sinds de start van de tweede coronagolf in oktober, meldt middenstandsschepen Sofie Bracke (Open VLD). Ook de winkelstraten in Brussel en Kortrijk stroomden vol, waardoor de druktebarometer in beide stadscentra op rood ging. In Antwerpen werd een stuk van de Leysstraat, die op de Meir uitkomt, even afgesloten.

In het centraal winkelgebied in Gent liepen rond 16 uur naar schatting 14.500 personen. Dat was ook te zien aan de druktebarometer. Daarmee geeft de stad aan de hand van kleurcodes -groen, oranje en rood- aan hoe druk het is.

“Momenteel flirten we met de grens tussen oranje en rood”, gaf middenstandsschepen Sofie Bracke deze namiddag aan, “maar we hebben code rood nog niet bereikt. In de praktijk wil dat zeggen dat we mensen afraden om naar Gent af te zakken. Wie nog wil vertrekken, blijft het best thuis.”

Volledig scherm Drukte in de Gentse Veldstraat. © Jill Dhondt

Volledig scherm Uiteindelijk moesten er geen straten worden afgesloten in Gent. © Jill Dhondt

In Brussel ging de barometer wél op rood. “De toegang vanuit het Muntplein aan de Wolvengracht is sinds 16 uur afgesloten”, zegt Ilse Van de keere, woordvoerster van de politiezone Brussel Hoofdstad - Elsene. De toegang tot de winkelstraat is wel nog mogelijk via de zijstraten. “Verdere maatregelen zijn voorlopig niet genomen.”

Volledig scherm Veel volk in en aan de Brusselse Nieuwstraat. © Dieter Nijs

Voor het eerst tikte de naald ook rood aan op de druktebarometer in Kortrijk. Het winkelcentrum K sloot even de deuren omdat er anders te veel bezoekers binnen zouden komen. “De shoppers houden zich niet aan het individueel winkelen. Het is echt dweilen met de kraan open. Je mag hier nog 15 bewakingsmensen plaatsen, we kunnen dit niet beletten”, zegt manager Dominique Desmeytere.

Na 17 uur werd het opnieuw wat kalmer en zakte de barometer naar oranje.

Volledig scherm Aanschuiven aan winkelcentrum K in Kortrijk. © Henk Deleu

Volledig scherm De drukte in de Kortrijkse winkelstraat. © Henk Deleu

De politie in Antwerpen greep eveneens in om het eerste soldenweekend in goede banen te leiden. In de namiddag werd een stuk van de Leysstraat een half uur afgesloten.

“Er waren heel wat mensen die met twee of drie kwamen funshoppen. Dat is niet de bedoeling, daarom hebben onze ploegen hen gevraagd om huiswaarts te gaan”, zegt Wouter Bruyns van politiezone Antwerpen. “We hebben ook enkele keren ingegrepen toen er een te lange wachtrij ontstond voor een winkel.”