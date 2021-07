Eerste snellaadstations voor elektrische wagens langs Vlaamse snelweg een feit

Fastned heeft de eerste twee snellaadstations voor elektrische auto’s geopend langs een Vlaamse snelweg. Ze bevinden zich langs weerszijden van de E19 tussen Antwerpen en Brussel, op de snelwegparkings in Peutie. Eerder richtte het Nederlandse bedrijf al een snellaadstation bij de luchthaven van Oostende in.

Fastned maakt gebruik van zon- en windenergie voor haar snellaadstations. Automobilisten met elektrische wagens kunnen er volgens het bedrijf in een kwartier stroom opladen, goed voor een rijbereik tot 300 kilometer. Wie geen abonnement heeft, betaalt 59 cent per kilowattuur. Met abonnement kost het 35 cent per kilowattuur.

Het plan van de Vlaamse regering is om - in lijn met de Europese doelstelling van één publieke laadpaal per tien elektrische wagens - tegen 2025 zowat 35.000 laadpalen te hebben in Vlaanderen. “Met de ontwikkeling van laadinfrastructuur langs onze autowegen stimuleren we de vergroening van het wegvervoer en geven we het vertrouwen aan de bestuurders van elektrische wagens om altijd nabij te kunnen ‘tanken’”, zegt minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).

Fastned is uitgegroeid tot een Europese speler. Sinds de oprichting in 2012 heeft het bedrijf 145 snellaadstations gebouwd in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België en Zwitserland. Daarnaast start Fastned dit jaar met de bouw van de eerste snellaadstations langs belangrijke snelwegen in Frankrijk.