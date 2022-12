Eerste sneeuwvlokken gevallen in Hoge Ardennen, ook elders is smeltende sneeuw niet uitgesloten

In de Hoge Ardennen, in het zuidoosten van het land, zijn zoals voorspeld de eerste sneeuwvlokken van het seizoen gevallen. Onder meer in de stad Spa is er sprake van winterse neerslag. Op andere plaatsen in het land wordt vooral regen of motregen verwacht, maar enkele smeltende sneeuwvlokken zijn niet uitgesloten. De temperaturen gaan van -1 tot 4 graden.