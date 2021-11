Eerste sneeuw in ons land is een feit: dit weekend tot tien centimeter sneeuw voorspeld in De Ardennen

Goed nieuws voor fans van sneeuw: in het zuiden van het land wordt dit weekend 10 centimeter verwacht. Momenteel is de eerste sneeuw er al gevallen. “Dat zal vooral in De Hoge Venen zijn, op de hoogste punten. Dinsdag zal de sneeuw weer smelten”, vertelt onze weerman Frank Duboccage. Wie wil wandelen in een prachtig wit landschap, moet zich dus haasten. En kan er al geskied worden?

Vrijdagavond valt er al sneeuw in de Ardennen. “De eerste paar centimeters zullen smeltende sneeuw zijn. De ondergrond is nog relatief warm, waardoor de sneeuwvlokken niet meteen zullen blijven liggen. We verwachten dit weekend dus zo’n tien centimeter in de Hoge Venen”, zegt onze weerman Frank Duboccage. In de loop van het weekend trekken er nog enkele sneeuwbuien over De Ardennen. Vanaf dinsdag wordt het opnieuw zachter en zal er regen vallen. “Die regen zorgt ervoor dat de sneeuw weer snel zal wegsmelten.” Wie zich wil klaarmaken voor een winterwandeling, moet er dus dit weekend bij zijn.

Kan ik al gaan skiën in De Ardennen?

In de Oostkantons zijn voorlopig nog alle pistes gesloten. Ook de langlaufpistes zijn nog niet begaanbaar. Sandra De Taeye, directrice van het Toeristisch Agentschap Oost-België, geeft meer uitleg: “Op onze website kan je altijd updates volgen, als er dit weekend centra zouden openen. Dat hangt af van de kwaliteit van de sneeuw, maar ik vermoed dat de eerste sneeuw nog niet voldoende zal zijn. Voor langlaufen heb je toch 10 à 15 cm sneeuw nodig én moet het voldoende koud zijn zodat de sneeuw blijft liggen. Voor skiën moet het zelfs nog wat meer zijn.”

Ook onze weerman voorspelt weinig kans om al te skiën dit weekend: “Om te skiën zal er te weinig sneeuw liggen, ook voor een te korte periode. Vanaf dinsdag wordt het alweer zachter.”

Waar moet ik zijn?

“Wandelen in de sneeuw zou wel kunnen lukken. Ik vermoed dat je zondag meer kans maakt dan zaterdag. Opnieuw omdat die eerste sneeuwvlokken niet meteen zullen blijven liggen”, zegt weerman Frank Duboccage. Maar wat zijn nu de mooiste plekjes?

De Oostkantons (144 km van Brussel): de hoogste regio van ons land. Of je er al kan langlaufen is nog onzeker, maar een prachtige wandeling in de sneeuw kan wel. Niet alleen in de Hoge Venen is langlaufen of wandelen mogelijk, er zijn nog een twintigtal centra met goede sneeuwcondities verdeeld over de regio van de Oostkantons. “Daar is het vaak minder druk dan in de Hoge Venen, met ook goede condities en mooie routes”, zegt De Taeye.

Meer info vind je via: www.ostbelgien.eu

Gouvy (175 km van Brussel) heeft enkele langlaufpistes vlak bij de Luxemburgse grens. Ze liggen op wandelafstand van het treinstation van het dorp en zijn dus makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Je hebt vier verschillende pistes, van twee tot acht kilometer lang.

Saint-Hubert (141 km van Brussel) is een regio waar je vaak herten kan observeren. Daarnaast kan je er wandelen met speciale sneeuwschoenen of sleeën.

Meer info vind je via: walloniebelgiquetourisme.be

Zal het druk worden?

“De eerste sneeuw trekt meestal wat volk. Traditioneel gezien is het in de vakantieperiodes drukker. Ook januari is een drukke maand”, legt De Taeye uit. Elk centrum is voorzien van een parking. In de Oostkantons zijn de grootse parkings die bij Dethier Ski in het stadje Ovifat en bij Signal de Botrange in Waimes.

“In Vlaanderen zullen we geen sneeuwlaag krijgen. Het zal ook niet spekglad zijn op het wegdek”, sluit onze weerman af.

