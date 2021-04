Eerste 'slim laadplein' voorziet kantoor van energie uit autobatterijen

In Zelzate is vandaag het eerste laadplein van België geopend aan een kantoor van ingenieursbureau Sweco. Elektrische auto's worden er gebruikt om zonne-energie op te slaan zodat die ook elders of tijdens donkere periodes gebruikt kan worden.

Het laadplein bestaat uit een reeks slimme laadpalen die een volledig wagenpark inschakelen om zonne-energie massaal op te slaan. Sweco is een voortrekker met een wagenpark dat binnenkort 200 elektrische voertuigen zal omvatten, goed voor een opslagcapaciteit van 1 MW, vergelijkbaar met een kleine energiecentrale. Het is een dure investering die zich evenwel door schommelende energieprijzen ook kan terugverdienen en ondertussen het net ontlast.

Dinsdag gaf minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) al aan dat tegen 2026 enkel de elektrische bedrijfswagen fiscaal voordelig zal zijn. Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) trok op haar beurt subsidies uit voor het innovatieve proefproject. In de toekomst kunnen laadpleinen een belangrijke rol spelen in het ontlasten van het energienet, dat nu vaak kampt met een stroom-overschot bij zonnig weer.

Financieel voordeel

Voor zo’n 'smart grid', een slim energienet, op te bouwen zijn over 10 jaar zowat 1,8 miljoen gewone laders nodig en 24.000 snelladers. Van de 6 miljoen auto's op de wegen zou ook 20 procent volledig elektrisch moeten rijden. De overheid stimuleert het plaatsen van laadpunten en zet ook in op de elektrificatie van vrachtwagens. Op termijn zullen mogelijk ook huishoudens gekoppeld worden aan een autobatterij.

"Met de huidige batterijen is dat nog toekomstmuziek", zegt Crevits, die het laadplein officieel inhuldigt. "Maar ik sluit niet uit dat de batterijen in de toekomst heel wat krachtiger zullen worden en voor huishoudelijk gebruik kunnen dienen. Tien jaar geleden had niemand kunnen dromen dat we zo snel zouden evolueren."

De technologie kan ook een financieel voordeel opleveren voor eigenaars van een elektrische auto, zeker indien ze zelf stroom opwekken met zonnepanelen. Door die te injecteren wanneer de elektriciteitsprijs hoog staat of op te slaan wanneer die goedkoop is, kan de investering zich op termijn ook terugverdienen.

Prijzen

"Prijzen op de energiemarkt zullen in de toekomst evolueren", legt managing director Erwin Malcorps van Sweco uit. "Er is bijvoorbeeld een discussie over het dag- en nachttarief dat zou verdwijnen. De energiemarkt wordt meer een markt van vraag en aanbod. Daar houden we rekening mee. Met deze technologie zullen we voorbereid zijn om daar optimaal op in te spelen."

Het Sweco-kantoor in Zelzate, dat voorlopig nog in opbouw is, zal met de nieuwe infrastructuur volledig energieneutraal kunnen draaien.