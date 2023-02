Eerste procesdag terreurproces Brussel na plots overlijden advocaat Sébastien Courtoy

INTERVIEW. Overleden Sébastien Courtoy was de advocaat van de onverdedig­ba­ren en de controver­siële uitspraken: “Het is geen geheim: veel mensen vinden me een halve zot”

Aan de andere kant van de taalgrens kenden ze plots overleden Sébastien Courtoy (44) als de advocaat van de onverdedigbaren. De raadsman deed ook in Vlaanderen monden openvallen door te toeteren dat Mehdi Nemmouche (33) - later veroordeeld voor de aanslag op het Joods Museum in Brussel - moest worden vrijgesproken. Dit jaar verdedigde hij Smail Farisi nog op het proces over de aanslagen van 22 maart 2016. Wij spraken Courtoy 4 jaar geleden over zijn blitse gouden zonnebril, zijn stoute mond en zijn (Joodse) familie.