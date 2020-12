Eerste Pfizer-vaccins onder politiebegeleiding vanuit België naar EU-landen vertrokken

De bezorging van Pfizer-coronavaccins aan EU-lidstaten is vanmiddag op gang gekomen. Bij de grote fabriek van de farmaceut in Puurs-Sint-Amands reden drie grote koeltrucks weg die daarna naar het verdeelcentrum van Essers Transport in Antwerpen trokken. Alle voertuigen kregen een escorte van twee politiewagens.

Vanuit het Antwerpse verdeelcentrum vertrokken kleinere koelbestelwagens naar het buitenland. Pfizer zelf wilde niet zeggen welke landen in de Europese Unie de eerste ladingen kunnen verwachten. Ook bij Essers willen ze niet kwijt naar welke bestemmingen de eerste ladingen vertrekken. Veel lidstaten willen op 27 december gaan vaccineren en de bedoeling is dan ook de vaccins in heel de EU op tweede kerstdag tegelijkertijd te leveren. Het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, twee landen die niet tot de EU behoren, zijn al met de vaccinaties begonnen.

Volgens Joris Mertens, verantwoordelijke voor het farmatransport bij Essers is het bedrijf uitermate blij zijn expertise “te kunnen aanbieden aan de bevolking, in België, in Europa om het vaccin te leveren”, zo zei hij vanmiddag aan Radio 2 Limburg. Essers is al jarenlang de vaste transportpartner van Pfizer en heeft bijvoorbeeld veel ervaring met het vervoer van gekoelde goederen. De vaccins moeten de hele rit lang bij temperaturen van -70 tot -80 graden Celcius bewaard worden. De trailers zijn eigenlijk frigo’s op wielen en de chauffeurs krijgen een speciale opleiding zodat wanneer er iets fout zou gaan, ze onmiddellijk kunnen ingrijpen”, zegt Mertens daarover.

Escortes

De vracht- en bestelwagens worden tijdens de hele rit geëscorteerd door gespecialiseerde beveiligingsfirma’s en in sommige gevallen ook door de politie van het land in kwestie. Bovendien kan Essers elke vrachtwagen elektronisch volgen via een trackingsysteem.

Het middel van het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNTech is als eerste coronavaccin goedgekeurd voor gebruik in de EU. Pfizer wilde uit "veiligheidsoverwegingen" niet in detail treden over de distributie van het vaccin, dat wordt geproduceerd in België. Maandag vinden in ons land de eerste vaccinaties plaats, telkens in een woonzorgcentrum in Vlaanderen - in Puurs-Sint-Amands zelf - Brussel en Wallonië. Op 5 januari start dan de echte uitrol in de woonzorgcentra.

Volledig scherm Gisteren al vertrokken de eerste ladingen van de fabriek in Puurs naar het distributiecentrum van Essers. © EPA