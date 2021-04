Eerste pelsdierkwekerijen sluiten de deuren in Vlaanderen

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts wil op die manier ook de laatste bedrijven stimuleren om hun activiteiten sneller stop te zetten. Eind 2023 moeten alle deuren sowieso dicht. "De pelsdierkweek is nog steeds winstgevend, maar we hebben in Vlaanderen beslist dat we dierenwelzijn belangrijker vinden", zegt Weyts vandaag in een persbericht. "Dieren doden louter voor hun pels of het gebruik van dwangvoeding zijn achterhaalde praktijken."