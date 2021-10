Eerste officiële rapport: vooral niet-gevaccineerden nog besmet (behalve bij 65-plussers) en in ziekenhuis opgenomen

Het blijken vooral niet-gevaccineerde mensen te zijn die nu nog besmet raken met het coronavirus en opgenomen worden in het ziekenhuis. Dat heeft coronacommissaris Pedro Facon gezegd bij de bekendmaking van een eerste rapport over de vaccinatiestatus van coronapatiënten. Enige uitzondering is te zien bij de 65-plussers. In deze groep raken meer gevaccineerde mensen besmet dan niet-gevaccineerde. Maar dat zou op zich niet vreemd zijn.

De overheid vraagt sinds twee weken aan ziekenhuizen in ons land om de vaccinatiestatus van coronapatiënten te registreren. Voorlopig gaat het om een duizendtal hospitalisaties. Daarop werd een eerste analyse uitgevoerd. Facon waarschuwt wel om de cijfers voorlopig met de nodige voorzichtigheid te benaderen. Als er meer cijfers beschikbaar worden de komende weken, zouden ze representatiever moeten worden.

“De vergelijking tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden is ook niet evident”, zegt hij. “De groepen zijn eigenlijk niet echt vergelijkbaar. Gevaccineerden zijn vaak mensen die kwetsbaar zijn, een hoge leeftijd hebben of lijden aan onderliggende aandoeningen. Niet-gevaccineerden zijn vaker jongeren, de allerjongsten die nog niet gevaccineerd zijn in ons land en mensen met een andere sociologie en contactgedrag.”

Transparantie

Desondanks werden omwille van de transparantie de eerste cijfers al gedeeld. “Bij mensen onder 65 jaar zien we een vier tot tien keer lager aantal besmettingen bij gevaccineerden tegenover niet-gevaccineerden”, klinkt het. “Er is ook een duidelijk effect van de vaccinaties bij 12- tot 17-jarigen op besmettingen in scholen.”

Volledig scherm De cijfers van het aantal gevaccineerden en niet-gevaccineerden bij de besmettingen. © Sciensano

Opmerkelijke cijfers zijn er voor de besmettingen bij 65-plussers. “Ze lopen minder besmettingen op dan de jongeren omdat ze minder contacten hebben dan jongeren”, aldus Facon. “De verschillen tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden zijn hier wel minder groot. In Vlaanderen en Brussel raken zelfs méér mensen besmet die gevaccineerd zijn tegenover mensen die niet gevaccineerd zijn. Maar ook dat is op zich niet vreemd.”

Mogelijke oorzaak daarvoor is volgens Facon veranderend gedrag. “Er is behoorlijk wat meer contactgedrag onder de 65-plussers als je dat vergelijkt met hun gedrag vroeger, ook bij de gevaccineerden. Daardoor zijn er meer doorbraakinfecties. De afnemende immuniteit in de maanden na vaccinatie speelt ook een rol. Vandaar ook de beslissing om over te gaan tot het toedienen van boostervaccins. Dat zouden we de komende tijd moeten kunnen zien in de cijfers.”

Ziekenhuisopnames

Ook bij de ziekenhuisopnames zijn verschillen te zien tussen patiënten naargelang hun vaccinatiestatus, in de periode van 12 tot 18 oktober. “Voor 12 tot 17-jarigen zijn er geen ziekenhuisopnames in Brussel en Vlaanderen. In Wallonië zijn er enkele onder de niet-gevaccineerde jongeren. Voor wie tussen 18 en 64 jaar is, zien we een duidelijk verschil tussen wie wel en niet gevaccineerd is. Het gaat zelfs om een factor tien. Maar ook hier gaat het nog niet om grote aantallen: een 600-tal nieuwe opnames. Over de komende weken zal zich dat uitvlakken. Ook bij 65-plussers is er een duidelijk verschil tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden.”

Volledig scherm De cijfers van het aantal gevaccineerden en niet-gevaccineerden bij de hospitalisaties. © Sciensano

Facon deelde ook absolute cijfers. Van de 614 nieuwe hospitalisaties in de voorbije week was 55 procent (337 mensen) gevaccineerd. “Maar drie kwart waren 65-plussers en 60 procent was 75-plus”, klinkt het. “Op de dienst intensieve zorg ging het om een 60-tal gevaccineerden, maar ook hier ging het om 70 procent 65-plussers. Zelfs al werken de vaccins sterk, toch zullen we nog altijd een aantal gevaccineerden blijven zien in het ziekenhuis. Dat is evident.”

Vaccinatie

Dankzij de vaccinatie is er wel een sterke impact op de ziekenhuisopnames, besluit Facon. “Een verdubbeling van het aantal besmettingen vertaalt zich nu in 35 procent meer hospitalisaties. In de tweede golf exact een jaar geleden was dat nog 53 procent en dat was nog niet eens met de deltavariant. Dat bewijst nogmaals de zeer goede werking van onze vaccins. Vaccinatie wérkt en dat moet onze eerste verdedigingslinie blijven. Mensen met ziektesymptomen moeten verder thuisblijven en niemand ontmoeten. Respecteer alle maatregelen.”

