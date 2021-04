Eerste 'Netflix-auto’ nog deze maand op Belgische wegen

Lynk & Co, het automerk dat voertuigen verkoopt met een abonnementsformule, zal nog deze maand haar eerste auto afleveren aan een Belgische klant. Dat zegt CEO Alain Visser. Het zusterbedrijf van Volvo houdt vast aan haar ambitie om in ons land zowat 2.000 gebruikers te tellen tegen het einde van het jaar.

De Chinees-Zweedse autobouwer Lynk & Co lanceerde eind vorig jaar zijn Model 01 op de Europese markt. Bijzonder aan de luxueuze auto is het 'Netflix-model': bestuurders kunnen zich abonneren op de wagen, voor een bedrag tot 500 euro per maand. Het eerste model van Lynk & Co is een SUV met een 1.5 driecilinder die beschikbaar is als plug-in of normale hybride.

Gebruikers kunnen geen opties kiezen, de meeste snufjes zijn standaard opgenomen in het voertuig. Enkel de kleur, blauw of zwart, is een optie en het motortype. Aanvankelijk was het de bedoeling om voertuigen enkel te 'verhuren' maar het is niet onmogelijk om de auto ook aan te kopen.

Toch blijkt er vooral interesse in de abonnementsformule, zegt Visser, die vandaag nog geen abonnement- of verkoopcijfers noemt maar zich sterk maakt dat tegen het einde van het jaar zowat 2.000 Belgische leden zich hebben aangemeld. Die drempel is belangrijk omdat een uitgebreid netwerk van eigenaars ook interesse kan wekken bij sporadische gebruikers.

Onder de klanten die vandaag op de wachtlijst staan, blijken ruim 25 procent bedrijven. “Die een deelauto kopen in plaats van een auto voor elk directielid”, aldus Visser.

Op termijn kunnen 'eigenaars' van een Lynk Co hun maandelijkse bijdrage drukken door de auto ter beschikking te stellen van vrienden of familie, collega's of andere leden. “Voor ons is de belangrijkste vraag: is de klant hiervoor klaar? We doen iets dat nog niemand heeft gedaan”, zegt Visser daarover. “Misschien zijn we de tijd teveel vooruit? Het is te vroeg om te zeggen dat we juist zijn. Maar over de eerste indicaties ben ik wel zeer optimistisch.”

Clubs

Om de naamsbekendheid te verhogen, zet Lynk Co alvast niet in op traditionele dealerships maar op ‘clubs’. Showrooms waar mensen zich kunnen abonneren. Enkele dagen later mogen ze dan een Model 1 voor hun deur verwachten. De eerste Belgische club opent deze zomer in Antwerpen, maakt Visser nog bekend.

Naast een 20-tal clubs, die overal in Europa worden geopend, komen er ook pop-up-stores die zullen rondreizen naar steden als Antwerpen, Gent en Namen om mensen vertrouwd te maken met het concept.