Eerste lading van 10.000 Pfizer-vaccins aangekomen in UZ Leuven

LIVE. Belgische coronacij­fers stagneren - Eerste Pfi­zer-vac­cins komen toe in Frankrijk en Nederland

9:16 Een besmettelijkere Britse variant van het coronavirus rukt verder op. Frankrijk meldde gisteravond laat dat de mutatie in het land is opgedoken. Eerder op de dag maakte Ierland al bekend dat ook daar het gemuteerde virus is aangetroffen. Daarvoor was het gemuteerde virus al aangetroffen in onder meer ons land, Nederland en Duitsland. Het aantal nieuwe besmettingen in ons land is inmiddels gestagneerd: al twee dagen is er sprake van een lichte daling. Volg alle nieuws over Covid-19 in onze liveblog.