Eerste kindervaccins volgende week verwacht: toedienen zou in januari kunnen starten

Viroloog Steven Van Gucht: “Al minstens 30 gevallen van omikron in ons land, variant mogelijk dominant tegen januari of februari”

Eerste leveringen

“De Taskforce Vaccinatie staat doorlopend in contact met producent Pfizer/BioNTech over de eerste leveringen van pediatrische dosissen van het vaccin. De productie van deze vaccins is opgestart en de eerste levering van 336.000 dosissen aan ons land is gepland voor eind december. Mogelijk zal dit reeds in de week van 20 december gebeuren. In januari wordt een tweede levering van 400.000 dosissen verwacht”, zo meldde hij.