Eerste gevallen van Braziliaanse variant: ook viroloog Marc Van Ranst pleit nu voor hotelquarantaine

De Ambrassade en Artevelde­ho­ge­school lanceren online jongerenba­ro­me­ter Waddist

8:47 De Ambrassade, het expertisecentrum jeugdbeleid in Vlaanderen, en Artveldehogeschool lanceren woensdag de Waddist-app. Dat melden ze in een persbericht. Via de app willen ze achterhalen wat er leeft bij jongeren tussen 12 en 30 jaar. "Waddist moet de tool worden om de vinger aan de pols te houden bij jongeren en hun stem centraal te zetten in de debatten over hun leefwereld", klinkt het bij Eva Vereecke, directeur van De Ambrassade.