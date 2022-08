Eerste Fastned-laadstation in Wallonië komt aan E25 in Luxemburg

Het eerste laadstation voor elektrische voertuigen dat de Nederlandse marktleider Fastned in Wallonië wil bouwen, komt er langs de E25 in Luxemburg. Dat vernam Belga in de marge van de voorstelling van de halfjaarcijfers. Fastned bouwt opvallende gele stations met een gevleugeld dak dat zonne-energie opwekt. Die laadstations worden strategisch gekozen op drukke verkeersassen, vaak snelwegen.

Momenteel heeft het Nederlandse bedrijf dertien snellaadstations in Vlaanderen maar het bedrijf wil ook in Wallonië voet aan wal zetten, voornamelijk omdat klanten die vanuit Nederland op doorreis zijn naar bestemmingen als Frankrijk nu niet bediend worden.

Laadwoestijn

In het noordwesten van Frankrijk heeft Fastned een deal gesloten om langs de tolwegen van Sanef group achttien laadstations te bouwen. "Die zullen grotendeels dit jaar opgeleverd worden", klinkt het.

"Er is een laadwoestijn in Frankijk", zegt CFO Victor Van Dijk. "Er wordt hard aan gewerkt om dat te veranderen. In Vlaanderen zijn we hard bezig, maar in Wallonië moet er nog veel gebeuren."

Een eerste laadstation in de provincie Luxemburg is dus op komst, maar hoeveel locaties Fastned op termijn in Wallonië ambieert, werd nog niet gecommuniceerd. "De Europese Commissie heeft voorop gesteld dat er elke 25 kilometer snellaadinfrastructuur moet zijn", zegt De Brouwer. "Je kan het aantal kilometers op Waalse snelwegen optellen en delen door 25. Daar willen wij graag een stukje van."

Laadomzet van 12 miljoen euro

Fastned stelt donderdag haar halfjaarcijfers voor. Het Europese snellaadbedrijf zag haar laadomzet met 188 procent stijgen tot 12,6 miljoen euro. Dat is - ondanks hoge elektriciteitsprijzen - bijna drie keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De Nederlandse onderneming is actief in zes landen, met 208 laadstations. Naast Nederland, waar het 136 stations uitbaat, beheert het 36 stations in Duitsland. Het heeft 13 stations in Vlaanderen, 12 in het VK, 9 in Frankrijk en 2 in Zwitserland.

